12.6 C
Firenze
sabato 27 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Meteo weekend tra piogge e schiarite, poi impulso freddo dalla Russia: le previsioni

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Maltempo durante l’ultimo weekend di settembre, con piogge anche sul meridione per flussi nordafricani molto instabili: l’Italia continua ad essere sotto un vortice depressionario, attivo da Nord a Sud. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma una fase instabile nelle prossime ore con rovesci più forti al settentrione e tra Sicilia e Calabria. Il sabato vedrà delle piogge anche intense sul settentrione fino al pomeriggio poi migliorerà, al Centro avremo dell’instabilità specie tra Toscana e Umbria poi dal pomeriggio verso il settore adriatico, il Sud sarà colpito da un flusso nordafricano carico di temporali a tratti violenti. 
La domenica vedrà, finalmente, una generale attenuazione dei fenomeni e un miglioramento: prevarranno anche delle schiarite al Nord, sul versante tirrenico e sulle Isole Maggiori; continuerà a piovere a tratti sul versante adriatico. Un ulteriore miglioramento è atteso ovunque tra lunedì e martedì. Il weekend, in sintesi, sarà ancora incerto ma con tendenza del barometro verso l’alto. Ciò che rimarrà basso, sarà il livello del termometro: le temperature saranno ovunque sotto la media del periodo, probabilmente fino a metà della prossima settimana. Consigliamo dunque di fare il cambio di stagione, anche se non escludiamo un ritorno verso condizioni più calde da domenica 5 ottobre in poi: al momento siamo circa 3°C sotto la media e scenderemo fino a 10°C sotto la media da giovedì 2 ottobre per un improvviso, importante, rapido, impulso freddo dalla Russia! Vivremo dunque un’estrema altalena termica nei prossimi 10 giorni, dalla felpa al piumino poi alle sciarpe e ai berretti prima di un probabile ritorno a t-shirt e pantaloncini corti. Questo inizio Autunno 2025 si presenta dunque come un ideale periodo di transizione tra il caldo estivo e il freddo invernale: la tipica “mezza stagione” che una volta era sempre presente e che negli ultimi venti anni era un po’ sparita.  
NEL DETTAGLIO
 
Sabato 27. Al Nord: piogge e rovesci sparsi da ovest verso est. Al Centro: piogge specie sulle adriatiche. Al Sud: maltempo dalla Sicilia verso la Calabria. 
Domenica 28. Al Nord: soleggiato, più nubi al Nord Est. Al Centro: piogge sulle adriatiche, soleggiato altrove. Al Sud: instabile con rovesci sparsi. 
Lunedì 29. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato. 
TENDENZA: tregua meteorologica fino a martedì poi nuovo ciclone in arrivo dalla Russia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nebbia
12.6 ° C
12.8 °
12 °
96 %
1kmh
75 %
Sab
20 °
Dom
23 °
Lun
24 °
Mar
24 °
Mer
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)Gaza (11)carabinieri (10)vigili del fuoco (10)campionato (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati