14.6 C
Firenze
martedì 24 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Metro Bologna, da 35 anni al fianco della ristorazione felsinea

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Metro Italia – partner d’eccellenza per il mondo Horeca e da sempre a supporto dei professionisti della ristorazione italiana – ha festeggiato il 35° anniversario del punto vendita di Castel Maggiore (Bologna), da oltre tre decenni al servizio dei professionisti Horeca in uno dei territori simbolo dell’enogastronomia italiana. Primo presidio Metro aperto in Emilia-Romagna, il punto vendita oggi rappresenta un riferimento strategico per i professionisti della ristorazione locale, grazie a servizi studiati per supportare la competitività e l’aggiornamento del settore. 

“Questo anniversario rappresenta un traguardo importante e una grande responsabilità: continuare a essere il punto di riferimento per i professionisti della ristorazione bolognese e dell’Emilia-Romagna, valorizzando le eccellenze locali e sostenendo la crescita del territorio. La forza del nostro store sono le persone, i clienti, i collaboratori e i produttori locali che, da 35 anni, lavorano insieme per offrire un servizio innovativo e di qualità, insieme al meglio dell’enogastronomia dell’Emilia-Romagna”, commenta Filippo Alberighi, Territory Manager di Metro Bologna. 

Tra i servizi offerti dal punto vendita spicca la Metro Academy, il centro di formazione e aggiornamento a disposizione dei Clienti presso il punto vendita. Un luogo che, grazie alla presenza di uno Chef professionista e collaborazioni con partner accreditati, supporta i Clienti nell’aggiornamento delle loro competenze per stare al passo con i trend e gestire al meglio le loro cucine. Importante è anche il ruolo che Metro Bologna gioca per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio: dei circa 7000 prodotti locali in assortimento di Metro, 470 provengono dal territorio dell’Emilia-Romagna, grazie alla collaborazione con 65 aziende e piccole e medie imprese locali. 

“Nel lontano gennaio del 1991, prima dell’apertura, noi appena assunti, giovani e pieni di speranze, avanzavamo nel fango e nella neve per raggiungere la sede degli uffici che sorgeva ai lati degli scavi per la costruzione del magazzino. L’atmosfera era di fervente e frenetica attività”, ricordano i dipendenti storici. E ancora: “Il giorno dell’apertura mezzo metro di neve, temperatura sotto lo zero, tanta affluenza di clienti: un’emozione indimenticabile” testimonianze che raccontano la passione e lo spirito di squadra che hanno accompagnato la storia di Metro Bologna. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.6 ° C
16.3 °
13.3 °
64 %
1kmh
75 %
Mar
14 °
Mer
18 °
Gio
19 °
Ven
19 °
Sab
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1370)ultimora (1203)sport (79)Eurofocus (49)demografica (39)Eugenio Giani (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati