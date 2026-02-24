Metro Bologna, da 35 anni al fianco della ristorazione felsinea

(Adnkronos) – Metro Italia – partner d’eccellenza per il mondo Horeca e da sempre a supporto dei professionisti della ristorazione italiana – ha festeggiato il 35° anniversario del punto vendita di Castel Maggiore (Bologna), da oltre tre decenni al servizio dei professionisti Horeca in uno dei territori simbolo dell’enogastronomia italiana. Primo presidio Metro aperto in Emilia-Romagna, il punto vendita oggi rappresenta un riferimento strategico per i professionisti della ristorazione locale, grazie a servizi studiati per supportare la competitività e l’aggiornamento del settore.

“Questo anniversario rappresenta un traguardo importante e una grande responsabilità: continuare a essere il punto di riferimento per i professionisti della ristorazione bolognese e dell’Emilia-Romagna, valorizzando le eccellenze locali e sostenendo la crescita del territorio. La forza del nostro store sono le persone, i clienti, i collaboratori e i produttori locali che, da 35 anni, lavorano insieme per offrire un servizio innovativo e di qualità, insieme al meglio dell’enogastronomia dell’Emilia-Romagna”, commenta Filippo Alberighi, Territory Manager di Metro Bologna.

Tra i servizi offerti dal punto vendita spicca la Metro Academy, il centro di formazione e aggiornamento a disposizione dei Clienti presso il punto vendita. Un luogo che, grazie alla presenza di uno Chef professionista e collaborazioni con partner accreditati, supporta i Clienti nell’aggiornamento delle loro competenze per stare al passo con i trend e gestire al meglio le loro cucine. Importante è anche il ruolo che Metro Bologna gioca per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio: dei circa 7000 prodotti locali in assortimento di Metro, 470 provengono dal territorio dell’Emilia-Romagna, grazie alla collaborazione con 65 aziende e piccole e medie imprese locali.

“Nel lontano gennaio del 1991, prima dell’apertura, noi appena assunti, giovani e pieni di speranze, avanzavamo nel fango e nella neve per raggiungere la sede degli uffici che sorgeva ai lati degli scavi per la costruzione del magazzino. L’atmosfera era di fervente e frenetica attività”, ricordano i dipendenti storici. E ancora: “Il giorno dell’apertura mezzo metro di neve, temperatura sotto lo zero, tanta affluenza di clienti: un’emozione indimenticabile” testimonianze che raccontano la passione e lo spirito di squadra che hanno accompagnato la storia di Metro Bologna.

