Metteva pietre sui binari, arrestato 20enne nel Bolognese

(Adnkronos) – Arrestato dai carabinieri un 20enne nel Bolognese, mentre collocava pietre sulle rotaie. A casa del fermato è stato trovato vario materiale riconducibile all’area dell’estremismo antagonista. Lo riferisce il Tg1 sui suoi canali social.  

Nei giorni scorsi “due atti”, considerati “dolosi”, si sono verificati sulle linee dell’Alta Velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze, facendo registrare ai treni ritardi, deviazioni di percorso e cancellazioni. Per chi indaga la pista dolosa era apparsa da subito evidente e con chiari richiami agli atti di sabotaggio, avvenuti la settimana scorsa sulla linea ferroviaria di Bologna.  

