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Mezzaroma (Sport e Salute): “Illumina è nuovo concetto di fare sport”

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(Adnkronos) – “Questo è il primo di una lunga – ci auguriamo – serie di interventi. Spot Illumina è un nuovo concetto di fare sport”. Così Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, oggi alla presentazione a Cologno Monzese di ‘Sport Illumina’, progetto ideato da Sport e Salute e promosso e finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi tramite il dipartimento per lo Sport, che vuole rispondere concretamente alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri. 

“Purtroppo lo sport sta diventando costoso -commenta Mezzaroma- ed è quindi necessario che il pubblico si adoperi per realizzare spazi gratuiti polifunzionali e che possano portare all’inclusione alla socializzazione e a praticare discipline sportive”.  

Illumina non è solo un progetto di riqualificazione urbana e supera anche il concetto di progetto sportivo, ambisce infatti ad essere un movimento culturale e sociale che ridefinisce lo spazio pubblico: “Noi abbiamo un’idea: l’occasione stimola l’azione -conclude-. Avendo a disposizione dei luoghi come questo, probabilmente, si è più predisposti a muoversi, a fare sport e a stare insieme. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno intrapreso questo viaggio con noi”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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