“Mi sposi?”, la proposta a sorpresa nell’ufficio di polizia dopo il furto dell’anello

(Adnkronos) – Si è conclusa con un lieto fine a sorpresa la disavventura di una giovane coppia di turisti brasiliani che lo scorso 29 dicembre aveva subìto il furto di uno zaino mentre si trovava alla Stazione Centrale di Milano. I due erano in transito verso Verona per una gita romantica, quando è stato sottratto loro uno zaino all’interno del quale era custodito un anello di famiglia che il ragazzo avrebbe voluto donare alla sua compagna per chiederle di sposarlo. 

Il giovane, un cittadino brasiliano 28enne, ha immediatamente allertato una pattuglia del reparto prevenzione crimine in servizio nella stazione. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno rintracciato l’autore del furto attraverso un sistema Gps presente nello zaino; l’uomo, un 35enne cittadino algerino, irregolare sul territorio nazionale, è stato trovato all’interno di un bar in via dei Transiti mentre consumava una bevanda. In un trolley che aveva con sé, i poliziotti hanno trovato e recuperato l’anello sottratto al 28enne, riconsegnandolo al legittimo proprietario.  

E proprio nel corso della restituzione, l’episodio ha assunto un significato particolarmente simbolico: il ragazzo ha pensato di improvvisare la proposta di matrimonio nello stesso ufficio denunce della polizia nella stazione di Milano Centrale, trasformando un evento criminoso in un momento di grande emozione.  

