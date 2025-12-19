13.8 C
Firenze
venerdì 19 Dicembre 2025
“Mi vuoi sposare?”, proposta di matrimonio nella conferenza di Putin

REDAZIONE
(Adnkronos) – “Voglio sposarmi”. Nella conferenza stampa di Vladimir Putin spunta la proposta di matrimonio. Il presidente russo, in una diretta tv fiume, risponde per ore alle domande selezionate tra i 3 milioni di quesiti che – secondo il Cremlino – sono arrivati dai cittadini in vista dell’evento di oggi. Nella platea che assiste alla conferenza di fine anno, spicca una persona con un cartello. Il giovane viene notato anche da Putin e viene premiato con un’interazione diretta con il presidente. “Mi chiamo Kirill Bozhanov, lavoro per la televisione regionale Canale 4 di Ekaterinburg”, dice, presentandosi come giornalista. Il giovane esibisce un cartello con la scritta “Voglio sposarmi”, circondata da cuoricini. “Sembra tu sia vestito già per la cerimonia”, dice Putin. Il caso diventa un tema per la Tass, che approfondisce la vicenda e, mentre la conferenza del presidente continua a snodarsi, rende noto il lieto fine: la fidanzata di Bozhanov ha detto sì. La coppia si sposerà e al matrimonio è invitato anche Putin. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

