Miami, De Minaur batte Fonseca e ‘sfotte’ il pubblico: “Rio Open”

(Adnkronos) – Alex De Minaur ha battuto il baby fenomeno Joao Fonseca al Masters 1000 di Miami. A far parlare in queste ore però non è tanto il risultato, ma il comportamento sugli spalti dei tanti tifosi brasiliani accorsi all’Hard Rock Stadium per sostenere il tennista verdeoro. Per tutta la durata del match, terminato in tre set con l’australiano che si è imposto con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-3, il tifo sudamericano è stato incessante, tanto da ‘infastidire’ De Minaur. Il tennista aussie, a fine partita, ha ironizzato con il tradizionale messaggio scritto sulla telecamera: “Rio Open” e una faccina che sorride. Due semplici parole con cui De Minaur voleva far capire che sembrava di stare in Brasile, non negli Stati Uniti. Il numero 11 del mondo ha poi spiegato il suo pensiero con un post sui propri canali social: “Qui si diffonde solo amore!”, ha scritto De Minaur”, “probabilmente una delle atmosfere più rumorose in cui ho mai giocato, mi sono goduto la battaglia. Sono qui per fare i complimenti allo straordinario supporto che Joao ha qui a Miami. Buonanotte a tutti”. Un modo per allentare la tensione che si era creata dopo la partita, e che ha trovato la sponda di Boris Becker: “Il tennis ha bisogno di giocatori che attirino la folla e creino un’atmosfera come abbiamo visto quando gioca Fonseca”, ha scritto l’ex tennista rispondendo su X a un utente che si lamentava del tifo verdeoro, “non era contro De Minaur ma per il giovane ragazzo brasiliano”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)