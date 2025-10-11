Michela Miti a Verissimo: “Ho dovuto vendere tutto, non ho più una casa”

(Adnkronos) – “La mia vita è precipitata, è stato un anno difficile”. Michela Miti ospite oggi, sabato 11 ottobre, a Verissimo ha parlato delle difficoltà economiche che hanno cambiato la traiettoria della sua vita nell’ultimo anno.

Dopo la morte del compagno, Michela ha perso tutto: “La sua famiglia mi ha mandato via dalla casa in cui vivevamo. Perdere lui è stato terribile, da quel momento è cominciata la depressione. Dall’anca al ginocchio, ho avuto anche diversi problemi di salute che non ho potuto affrontare nei migliori dei modi per le mie difficoltà economiche”, ha spiegato l’attrice italiana.

Tra 15 giorni Michela deve lasciare la sua casa perché è stata sfrattata: “Spero che il peggio sia passato. L’anno scorso non avevo più nulla, ho venduto tutto quello che avevo, anche i ricordi del mio compagno. Non avevo più risorse”, ha aggiunto.

“La fede mi ha dato la forza di reagire, di uscire da questa situazione. C’è un parroco che sta cercando di trovarmi una sistemazione, e un medico meraviglioso che si è offerto di curarmi senza ricevere nulla in cambio”, ha ammesso l’ex diva degli anni ’80 che nonostante le difficoltà pensa solo a non arrendersi.

