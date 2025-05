Michelle Hunziker canta all’Eurovision ma non si vede, la spiegazione della Rai

(Adnkronos) –

Michelle Hunziker, al timone della finalissima dell’Eurovision Song Contest 2025, ha fatto un omaggio all’Italia cantando ‘Nel blu dipinto di blu’ di Domenico Modugno, ma proprio in quel momento la Rai è andata in pubblicità, apparentemente ‘oscurando’ così l’esibizione. In realtà, come fanno sapere fonti Rai all’Adnkronos è stata “una scelta dell’Host Broadcaster sulla quale Rai non aveva margine di intervento”. La pausa pubblicitaria, infatti, era prevista proprio in quel momento. La Rai non ha oscurato la performance canora di Michelle Hunziker durante la finale dell’Eurovision Song Contest. Più semplicemente, il momento canoro, con l’omaggio ad uno dei brani italiani più famosi all’estero, era stato previsto dalla tv ospitante, l’emittente svizzera Srg-Ssr, nel cosiddetto ‘interval act’, un momento di spettacolo studiato per intrattenere il pubblico mentre le tv collegate proponevano i break pubblicitari. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)