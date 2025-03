Michelle Hunziker, la figlia Celeste compie 10 anni: la dedica social e la foto alle Maldive

(Adnkronos) – “La cucciola di casa compie dieci anni oggi”, con queste parole Michelle Hunziker festeggia sui social il compleanno della figlia Celeste che oggi, sabato 8 marzo, spegne 10 candeline. La conduttrice televisiva si trova al momento alle Maldive e per l’occasione ha condiviso un tenero scatto in cui abbraccia la figlia tra le acque cristalline. Oltre al compleanno della piccola Celeste, Michelle Hunziker ha ricordato l’importanza dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna: “L’8 Marzo oltre a essere la data in cui è nata la mia bimba è altresì una data per rafforzare l’impegno di tutti nel portare avanti un rinnovamento culturale, all’insegna del rispetto e dell’uguaglianza, per prevenire ogni forma di violenza”. Michelle Hunziker è mamma di tre figlie: Aurora Ramazzotti, nata dall’amore con Eros Ramazzotti, Sole e Celeste, avute da Tomaso Trussardi. “Alle mie figlie insegno ad essere indipendenti e a costruirsi un futuro tale per cui possano scegliere ogni giorno cosa fare e con chi stare nella totale libertà nel rispetto per se stesse”, queste le parole della conduttrice televisiva. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)