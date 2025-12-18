10 C
giovedì 18 Dicembre 2025
Microcamere in casa per filmare figlie minorenni della compagna, arrestato un uomo a Trieste

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Elettricista e installatore di sistemi di videosorveglianza di professione, aveva nascosto in casa, in particolare in bagno, delle microcamere per riprendere le figlie minorenni della compagna. Di loro, ma anche di altre vittime ignare alle quali aveva montato telecamere in casa, aveva numerose fotografie, accuratamente archiviate e catalogate, classificate per anno e nominativo.  

A scoprire il tutto la mamma delle due ragazzine che, a settembre scorso, ha trovato sul cellulare del compagno gli scatti delle figlie nude e si è rivolta ai carabinieri. Da lì è scattata una attività investigativa da parte dei militari della Sezione cyber del Nucleo investigativo di Trieste. Nonostante il tentativo dell’uomo di distruggere il proprio telefono cellulare, frantumandolo in più parti prima dell’intervento dei carabinieri, gli specialisti sono riusciti a recuperare integralmente il contenuto del dispositivo. 

Nell’abitazione è stato sequestrato un nuovo telefono cellulare, hard disk e altri supporti informatici. L’indagato aveva installato sul proprio smartphone diverse applicazioni che gli permettevano di accedere da remoto, senza consenso, ai sistemi di videosorveglianza installati nelle abitazioni dei propri clienti, visualizzando e scaricando immagini in tempo reale.  

Le vittime, informate, hanno sporto denuncia e l’uomo è stato arrestato per interferenze illecite nella vita privata. L’Autorità giudiziaria ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare per detenzione di materiale pedopornografico, misura eseguita dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Trieste. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre vittime. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

