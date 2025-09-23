24.2 C
Firenze
martedì 23 Settembre 2025
Migranti, fonti Viminale: “Arriva in Toscana nuovo Cpr per spacciatori e violentatori”

Ultima ora
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da fonti del Viminale, il Ministero dell’Interno ha in programma di realizzare in Toscana – come a Trento e in Emilia Romagna – un Cpr dedicato agli immigrati irregolari che non hanno diritto a rimanere in Italia e che hanno precedenti specifici. La struttura sarà infatti riservata al rimpatrio di stranieri che hanno commesso reati gravi, come quelli commessi nell’ambito dello spaccio di droga e della violenza sessuale. Come spiegano le stesse fonti, sulla base delle norme vigenti, il migrante irregolare è trattenuto in un Cpr a seguito di una convalida del giudice ed è libero in qualsiasi momento di lasciare il centro se accetta il rimpatrio nel Paese di origine. (di Giorgia Sodaro) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

