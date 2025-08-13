37.7 C
mercoledì 13 Agosto 2025
Migranti, naufragio a Lampedusa: almeno 20 morti, decine di dispersi

REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Naufragio a circa 13 miglia a sud-ovest di Lampedusa. Secondo le prime informazioni un barcone carico di migranti si sarebbe ribaltato prima dell’arrivo dei soccorsi. Almeno una ventina i cadaveri già recuperati, un bilancio tragico che potrebbe salire nelle prossime ore. All’appello, secondo i racconti dei superstiti, una sessantina già sbarcati sulla più grande delle Pelagie, mancherebbero 15-20 persone.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

