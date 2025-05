Migranti, recuperati in mare a Lampedusa tre corpi: due sono bambini

(Adnkronos) – Due bambini e un’altra persona sono morti in mare durante una traversata. A portare i corpi a Lampedusa, insieme agli altri migranti soccorsi, la ong Resqship a bordo dell’imbarcazione Nadir. I migranti erano a bordo di un gommone non manovrabile a sud di Lampedusa. Quando i soccorritori sono arrivati i due neonati erano già morti insieme a un’altra persona, che è morta nonostante gli sforzi di rianimazione. Alcuni dei sopravvissuti sono rimasti gravemente feriti. Due neonati e due adulti sono stati successivamente evacuati per motivi sanitari dalla Guardia Costiera italiana. Dopo ore di cure a bordo, il Nadir ha trasportato i sopravvissuti sani e salvi a Lampedusa. ”Intorno alle 13 del 10 maggio – si legge nella nota della ong – l’equipaggio del Nadir, gestito dall’associazione tedesca Resqship, ha ricevuto un messaggio radio da un aereo Frontex su un’imbarcazione in difficoltà nella zona di ricerca e soccorso (Sar) maltese. A bordo c’erano 62 persone, tra cui 17 donne, due neonati e quattro bambini piccoli. Il gommone era partito da Zawiyah (Libia) tre giorni prima. A causa di un guasto al motore due giorni prima, le persone erano esposte al vento e alle intemperie”. “Quando abbiamo iniziato il salvataggio, ci sono stati consegnati due corpi senza vita di neonati di 3 e 4 anni – racconta Rania, un paramedico a bordo del Nadir – Erano morti il ​​giorno prima, probabilmente di sete”. Secondo i sopravvissuti, una persona era già caduta in acqua ed era annegata il giorno prima. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)