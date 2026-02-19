11.9 C
Migranti, Tribunale Catania revoca fermo Sea Watch 5

(Adnkronos) – Il Tribunale di Catania ha revocato il provvedimento di fermo della nave Sea-Watch 5. L’ong era stata fermata per 15 giorni e multata. “Presto torneremo nel Mediterraneo e saremo pronti a supportare le persone in transito”, scrive sui social la ong tedesca. 

 

Scrivono i giudici del Tribunale di Catania nel provvedimento, “rilevato che dal tenore complessivo delle allegazioni emergono i presupposti per la sospensione inaudita altera parte in quanto, pur essendo decorso il termine di fermo amministrativo, si rinviene un pregiudizio nel possibile aggravamento della risposta sanzionatoria a fronte di eventuali reiterazioni della violazione, sospende l’efficacia esecutiva dell’ordinanza emessa dal Prefetto della Provincia di Catania”. La decisione si riferisce al salvataggio di 18 migranti, tra cui die bimbi piccoli, lo scorso 25 gennaio, e all’assegnazione di Catania quale porto sicuro.  

cronaca

