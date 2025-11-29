6.3 C
Mika Brunold, il tennista che ha fatto coming out: “Nascondermi non è un’opzione”

(Adnkronos) – Non si tratta di una prima, ma Mika Brunold è destinato in ogni caso a entrare nella storia del tennis. Il giocatore svizzero, numero 307 del mondo, è uno dei primi professionisti a fare coming out, dichiarando apertamente la propria omosessualità. Per farlo Brunold ha scelto di condividere un messaggio sul proprio profilo Instagram. 

“Oggi voglio condividere qualcosa di personale come tennista professionista, ho speso innumerevoli ore lavorando sul mio gioco, sul mio corpo e la mia mentalità”, ha iniziato Brunold, “al di là di questo, una delle cose più importanti che ho imparato è che il successo sul campo non riguarda soltanto le capacità fisiche, ma dipende anche dallo scoprire la propria personalità ed essere sinceri con se stessi”.  

“Ho pensato molto a come parlarne. Anche se non è stato facile, nascondermi e pretendere di essere qualcuno che non sono non è mai stata un’opzione. Questa è la ragione per cui sento che sia giunto il momento di aprirmi e condividere con voi che sono gay”, ha concluso Brunold, ricevendo il sostegno di tifosi e appassionati nei commenti. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

