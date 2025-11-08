9.7 C
Milan, Allegri: "Due punti buttati, dall'intervallo rientrati imbambolati"

(Adnkronos) – “Sono due punti buttati. Non so come sarebbe finita se avessimo chiuso il primo tempo 2-0. Siamo rientrati in campo imbambolati, eravamo proprio addormentati. Se vinci 2-0 non puoi prendere quel gol al 48′, la palla la devi buttare in tribuna. Dovevamo andare avanti a giocare con più lucidità”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Max Allegri a Sky dopo il pareggio 2-2 a Parma di oggi, sabato 8 novembre.  

“L’errore di Estupinan? Rientrava da un infortunio. Ha anche salvato un gol. Non si può dire che è colpa di uno o dell’altro”, ha continuato Allegri, “Leao e Pulisic? Hanno fatto bene anche nel pre-campionato. Dobbiamo recuperare Rabiot e tutti una condizione migliore. Contro Pisa, Cremonese e Parma abbiamo fatto due punti, ne abbiamo buttati via sette”. 

Poi sulla rimonta subita ha aggiunto: “In area eravamo imbambolati, passavano troppi palloni con una facilità estrema. In quelle fasi della partita devi lottare e poi riprendere a giocare. La posizione di Leao? Alla fine ha fatto anche il centravanti. Stasera abbiamo avuto diverse occasioni da gol. Nel primo tempo potevamo gestire meglio la palla. Dobbiamo crescere nella lettura delle partite”. 

 

