venerdì 19 Settembre 2025
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

(Adnkronos) – “Quando torna Leao? Sta procedendo bene, speriamo di averlo durante la settimana prossima e a disposizione per il Napoli. Dovremo valutarlo”. L’allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa, alla vigilia della partita di Serie A contro l’Udinese. Il tecnico ha fatto il punto anche sulle condizioni di Maignan: “Mike è a posto, sereno, martedì credo sarà in porta con il Lecce in Coppa Italia”.  Il tecnico rossonero ha parlato poi del momento di Santiago Gimenez, che sta faticando a trovare il gol: “Gimenez sta facendo bene, ha avuto tante occasioni, deve stare sereno perché inizierà a far gol, visto che li ha sempre fatti. Pulisic sta molto meglio, domani deciderò se farlo partire dall’inizio o portarlo in panchina. Martedì abbiamo una partita importante da dentro o fuori con il Lecce in Coppa Italia, come sempre i cambi danno un apporto molto importante alla squadra. L’obiettivo è entrare nelle prime 4 e dobbiamo fare il primo passettino domani”.  Allegri è tornato anche sulle polemiche relative al Var nella sfida di campionato contro il Bologna: “Posso dire che il Var è uno strumento che ha migliorato le partite perché ha diminuito gli errori. Però, come ho sempre detto, il Var in certe situazioni è soggettivo. Gli errori ci sono stati, ci sono e ci saranno ancora, quindi lì bisogna migliorare. Bisogna farlo diventare più oggettivo possibile”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

