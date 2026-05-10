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Milan-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 10 maggio, il Milan ospita l’Atalanta – in diretta tv e streaming – a San Siro nella 36esima giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta dell’ultimo turno contro il Sassuolo, che si è imposto 2-0 al Mapei Stadium, e si ritrova invischiata nella lotta Champions, con la Roma quinta a soli tre punti. Quella di Palladino invece ha pareggiato 0-0 con il Genoa. 

 

La sfida tra Milan e Atalanta è in programma oggi, domenica 10 maggio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Fofana, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez. All. Allegri 

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Raspadori; Scamacca. All. Palladino 

 

Milan-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull’app di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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