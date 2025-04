Milan-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match pasquale a San Siro. Oggi, domenica 20 aprile, il Milan ospita l’Atalanta nella 33esima giornata di Serie A. I rossoneri sono reduci dalla netta vittoria di Udinese, che ha rilanciato umore e speranze europee della squadra di Conceicao, mentre la Dea si è rialzata dopo un periodo difficile vincendo in casa lo scontro diretto Champions contro il Bologna. La sfida tra Milan e Atalanta è in programma oggi, domenica 20 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao. All. Conceicao

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Toloi, Hien, Djimsiti; Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini  Milan-Atalanta sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. La sfida sarà disponibile anche tramite smart tv e in streaming attraverso l’app e la piattaforma di Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)