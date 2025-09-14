22.1 C
Milan-Bologna, Allegri espulso ‘senza giacca’: cosa è successo

(Adnkronos) – Massimiliano Allegri senza giacca e espulso in Milan-Bologna. Un ‘classico’ del repertorio dell’allenatore toscano caratterizza il match tra i rossoneri e i rossoblu. Allegri perde le staffe nel finale di gara, dopo l’assegnazione di un rigore al Milan per il fallo subito da Nkunku nell’area felsinea. L’arbitro Marcenaro assegna il penalty ma viene richiamato dal Var. Marcenaro esamina le immagini televisive e decide di revocare il calcio di rigore. La decisione fa imbestialire Allegri che si toglie la giacca e la lancia via, con proteste veementi nei confronti della decisione-bis del direttore di gara. Marcenaro punisce l’allenatore del Milan, cartellino rosso e espulsione. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

