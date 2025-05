Milan-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Impegno di campionato particolare per Milan e Bologna, che si affrontano anche in Serie A pochi giorni prima della finale di Coppa Italia. Oggi, venerdì 9 maggio, i rossoneri di Sergio Conceicao ospitano a San Siro la squadra di Vincenzo Italiano. La partita mette in palio punti pesanti soprattutto per i rossoblù, ancora in piena corsa Champions. Conceicao monitora le condizioni di Fofana, dopo l’infortunio arrivato nell’ultima partita contro il Genoa, e studia il turnover per la finale di Coppa Italia del 14 maggio, ultimo obiettivo della stagione del Milan. Non ci sarà Leao, squalificato. Dall’altra parte, Italiano ritrova Holm e Ndoye ma non dovrebbe correre rischi. Per loro, quasi certa la panchina. cco le probabili formazioni di Milan-Bologna, in programma stasera alle 20.45:

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Joao Felix. All. Conceicao.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi: Dallinga. All. Italiano. La partita di campionato tra Milan e Bologna sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky Sport. La sfida sarà visibile anche in streaming sull'app di Dazn, Sky Go e Now.