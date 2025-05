Milan, come sarà la nuova maglia? Tutte le curiosità

(Adnkronos) – Il Milan svela la nuova maglia per la prossima stagione. Il club rossonero e Puma hanno presentato il nuovo home kit 2025/26, caratterizzato da un design che omaggia uno dei simboli storici del Club. La divisa riprende le idee del fondatore Herbert Kilpin, che nel 1899 diede la sua visione di una “squadra di diavoli”, elemento che poi avrebbe permesso alla squadra di essere riconosciuta in tutto il mondo. Qualche curiosità. Nel nuovo home kit per la stagione 2025/26, le classiche strisce verticali rossonere sono arricchite da fiamme che le attraversano e da uno stemma rosso fuoco, offrendo un’interpretazione moderna delle radici storiche del Diavolo. Insomma, un kit “infernale” per giocatori e tifosi. La maglia, disponibile sia in versione Authentic che Replica, farà il suo debutto in campo il 24 maggio, quando il Milan affronterà il Monza nell’ultima giornata di Serie A.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha spiegato: “La nuova maglia home riflette l’heritage del Club attraverso un design che valorizza la nostra tradizione, introducendo al contempo sottili elementi di innovazione. Si ispira alla storia dei nostri colori e dei nostri simboli, proseguendo il percorso stilistico sviluppato con Puma nelle ultime stagioni. Il risultato è una maglia che unisce tradizione e innovazione in modo coerente, restando comunque fedele alle nostre radici”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)