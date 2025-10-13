19.8 C
Firenze
lunedì 13 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milan-Como in Australia, anche Maignan critica: “Non capisco, avremmo giocato in casa”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Anche Mike Maignan contro Milan-Como in Australia. La decisione di far giocare il match tra la squadra di Allegri e quella di Fabregas, valida per la 24esima giornata di Serie A e in programma nel weekend del 7-8 febbraio, ha ricevuto l’ok, seppur “eccezionale”, della Uefa ma non è andato giù a molti, tra cui il capitano del Milan. 

Il portiere si è espresso a riguardo dal ritiro della Francia, dando ragione al suo compagno di squadra e Nazionale Adrien Rabiot, che nei giorni scorsi aveva criticato duramente la decisione: “Sono totalmente d’accordo con Rabiot, non riesco proprio a capire perché giochiamo all’estero”, ha detto Maignan in conferenza stampa, “oggi si dimenticano alcune cose e si pensa molto all’aspetto economico”. 

“È una partita del campionato italiano, non capisco proprio perché si giochi all’estero. Inoltre avremmo dovuto giocare in casa, quindi perdiamo una partita casalinga. I nostri obiettivi sono ambiziosi, non bisogna lasciare nulla al caso”, ha concluso il portiere rossonero. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.8 ° C
21.2 °
19.3 °
76 %
0.9kmh
6 %
Lun
20 °
Mar
24 °
Mer
24 °
Gio
22 °
Ven
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1439)ultimora (1066)tec (83)Lav (61)sal (57)vid (47)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati