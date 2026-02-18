9.9 C
Firenze
mercoledì 18 Febbraio 2026
Milan-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Milan e Como scendono in campo a San Siro. Oggi, mercoledì 18 febbraio, i rossoneri di Allegri sfidano la squadra di Fabregas – in diretta tv e streaming – nel recupero della 24esima giornata di Serie A, rimandata per permettere allo stadio meneghino di ospitare la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Il Milan è reduce dalla vittoria contro il Pisa, battuto 2-1 in trasferta con gol decisivo di Modric nel finale, mentre il Como ha perso in casa, con lo stesso risultato, con la Fiorentina. 

 

La sfida tra Milan e Como è in programma oggi, mercoledì 18 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri 

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas 

 

Milan-Como sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

