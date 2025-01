Milan, dirigenza e mercato: le accuse dei tifosi dopo il ko con la Juve

(Adnkronos) – Il Milan continua a vivere sulle montagne russe. La sconfitta di ieri contro la Juventus, che ha battuto i rossoneri con un netto 2-0 all’Allianz Stadium grazie ai gol di Mbangula e Weah, ha riportato i tifosi milanisti nello sconforto dopo l’euforia per il trionfo in Supercoppa. L’effetto Conceicao fin qui si è visto in Arabia Saudita, ma decisamente meno in campionato, dove l’ex tecnico del Porto ha raccolto un deludente pareggio all’esordio a San Siro contro il Cagliari, una vittoria a Como, nel recupero della 19esima giornata, e infine una sconfitta contro la squadra di Motta. Il big match di Torino era importante per il Diavolo per raddrizzare una classifica che comincia a farsi complicata. Il Milan è infatti fermo a 31 punti, a -6 dalla Juventus quarta con il rischio di scivolare a otto punti di distanza dalla zona Champions se la Lazio dovesse vincere a Verona, match in programma oggi, domenica 19 gennaio, alle 18. Pur con una partita da recuperare, al Dall’Ara contro il Bologna, l’arrivo in zona Champions, designato come l’obiettivo minimo stagionale, appare al momento complicato, e tra i tifosi domina lo sconforto. Sui social i tifosi si sono scagliati contro squadra e dirigenza, da tempo nel mirino della contestazione. “Eravamo i primi a dover far mercato perchè siamo i primi a dover correggere lo schifo fatto in estate”, scrive un utente su X, “e invece siamo ancora qui, a lottare per il quarto posto senza metà rosa. Imbarazzo”. Un pensiero condiviso da molti milanisti: “Il Milan attuale è la perfetta dimostrazione di tutta l’incompetenza di questa dirigenza. Hanno distrutto tutto quello che si poteva distruggere in pochi anni. Un totale fallimento sotto ogni punto di vista”. Ma le critiche riguardano anche la squadra: “Bella partita sono proprio contento, ho visto molti passi avanti”, scrive ironicamente un tifoso. “Mai visto il Milan umiliato in questo modo”, gli ha eco un altro. Poche colpe, fino ad ora almeno, vengono attribuite a Sergio Conceicao, che dovrà provare a invertire la rotta già dalle prossime partite, quando il Milan affronterà prima il Girona in Champions League e poi il Parma a San Siro in campionato. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)