Milan-Feyenoord: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Champions League. I rossoneri ospitano a San Siro il Feyenoord oggi, martedì 18 febbraio, nel ritorno dei playoff. All’andata gli olandesi si erano imposti 1-0 grazie al gol di Paixao, per conquistarsi l’accesso agli ottavi di finale agli uomini di Conceicao servirà quindi vincere con almeno due gol di scarto. La sfida tra Milan e Feyenoord è in programma oggi, martedì 18 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceicao

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Timber, Moder, Milambo; Paixão; Ueda, Moussa. All. Bosschaart Milan-Feyenoord sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo