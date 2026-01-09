10.9 C
Milan-Genoa, furia Maignan contro l’arbitro ma nessuna squalifica

(Adnkronos) – Furia di Mike Maignan
contro l’arbitro Mariani al termine di Milan-Genoa, giocata ieri giovedì 8 gennaio in Serie A e terminata 1-1. Nel convulso finale di partita tra i rossoneri e la squadra di De Rossi, il capitano rossonero ha perso lucidità dopo il penalty assegnato ai rossoblù ed è andato contro il direttore di gara a muso duro, protestando in maniera decisa come mostrano le telecamere di Dazn (nonostante una dinamica comunque non chiarissima). Per il portiere del Milan (prontamente allontanato dal compagno di squadra Adrien Rabiot), però, nessuna squalifica.  

Nonostante il suo comportamento in campo, Maignan è stato ‘graziato’ dal giudice sportivo, che lo ha punito con una multa da 1500 euro. Il francese sarà dunque in campo nella prossima sfida di campionato: Allegri potrà contare su di lui contro la Fiorentina.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

