11.2 C
Firenze
venerdì 9 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milan-Genoa, Stanciu sbaglia il rigore per merito… di Pavlovic

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Milan-Genoa finisce 1-1 con una serie di emozioni nel finale. I rossoneri, subito sotto con il gol rossoblù di Colombo, inseguono il pari per tutta la partita. Decisivo è l’assalto finale: Leao agguanta il gol dell’1-1 al 92′ e rimette la partita in equilibrio, ma pochi minuti dopo il Genoa ha di nuovo la possibilità di tornare avanti con un calcio di rigore. Per la squadra di De Rossi tira Stanciu, ma il penalty finisce fuori e parte del merito è… di Pavlovic. Dopo la decisione dell’arbitro, il difensore rossonero ‘disturba’ l’esecuzione del romeno rovinando il dischetto del rigore con alcuni calci, quasi a formare una buca. Un trucchetto, rivelatosi vincente, che ha ricordato quanto fatto oltre 20 anni fa da Riccardo Maspero in un derby tra Juventus e Torino.  

Nel 2003, l’ex fantasista del Torino si comportò allo stesso modo in una celebre partita contro la Juve finita 3-3. Una cartolina amarcord, che allora permise ai granata di pareggiare un derby indimenticabile.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.2 ° C
12.3 °
10.4 °
75 %
2.7kmh
75 %
Ven
11 °
Sab
9 °
Dom
10 °
Lun
8 °
Mar
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (868)ultimora (800)Eurofocus (33)demografica (24)carabinieri (15)sport (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati