20.2 C
Firenze
venerdì 17 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milan, infortunio per Pulisic: quando torna in campo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Infortunio per Christian Pulisic. Oggi, venerdì 17 ottobre, l’esterno rossonero si è sottoposto a una “risonanza magnetica” che “ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro”, ha comunicato il Milan, che ha annunciato come “il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni”. L’attaccante americano si era fermato durante l’amichevole tra Stati Uniti e Australia, che lo aveva costretto a lasciare il campo durante il primo tempo. 

Il giocatore non si era allenato già alla vigilia della sfida contro l’Ecuador, terminata 1-1, che ha visto fermarsi anche il terzino rossonero Estupinan. Pulisic, come rivelato dal ct Mauricio Pochettino, aveva sofferto per il riacutizzarsi di un problema alla caviglia, che si era gonfiata in allenamento. Ora invece un problema muscolare che lo costringerà ai box per almeno 10 giorni. 

Pulisic salterà quindi sicuramente la sfida della prossima giornata di Serie A, in programma a San Siro contro la Fiorentina, e quella del turno successivo con il Pisa del prossimo 24 ottobre. A rischio anche la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta di quattro giorni dopo, quando però Allegri spera di averlo almeno a disposizione per la panchina. Il ritorno in campo potrebbe arrivare quindi per il match di San Siro del 2 novembre contro la Roma. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
20.2 ° C
20.8 °
18.6 °
47 %
7.2kmh
20 %
Ven
19 °
Sab
21 °
Dom
21 °
Lun
20 °
Mar
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1966)ultimora (1335)vid (239)tec (101)Lav (83)sal (66)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati