Milan, intervento al polpaccio per Bennacer: stop di 4 mesi

(Adnkronos) – Stop di 4 mesi per il centrocampista del Milan Ismaël Bennacer che “è stato operato questa mattina in Finlandia” dopo l’infortunio al polpaccio. “L’intervento al polpaccio destro è stato eseguito dal Dr. Lasse Lempainen. I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi”, ha reso noto il club rossonero in merito alle condizioni del calciatore. Era stato lo stesso club in una nota di 5 giorni fa a comunicare che “gli esami a cui è stato sottoposto Ismael Bennacer hanno confermato una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)