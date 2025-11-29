Milan-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Milan ospita la Lazio oggi, sabato 29 novembre, nell’anticipo serale alle 20.45 – in diretta tv e streaming – della tredicesima giornata della Serie A. I rossoneri, reduci dalla vittoria nel derby contro l’Inter, con un successo salirebbero provvisoriamente al primo posto in classifica a quota 28. La Lazio, che ha 18 punti, cerca un risultato positivo per avvicinare ulteriormente la zona europea della graduatoria. I rossoneri allenati da Allegri devono rinunciare a Pulisic, elemento chiave per il Milan.

MILAN – (3-5-2) – Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.

LAZIO – (4-2-3-1) – Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

La sfida Milan-Lazio, con calcio d’inizio alle 20.45, sarà trasmessa in diretta tv da Dazn e da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Il match sarà visibile in streaming sull’app di Dazn, su Sky Go e su Now.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)