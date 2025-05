Milan-Monza: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Ultima partita di campionato per Milan e Monza. Oggi, sabato 24 maggio, i rossoneri affrontano i brianzoli a San Siro nella 38esima giornata di Serie A. Partita con poco da dire in termini di classifica: i padroni di casa, sconfitti anche nella finale di Coppa Italia e già sicuri di essere fuori dalle coppe per il prossimo anno, non hanno nulla da chiedere al match, che con ogni probabilità sarà anche l’ultimo dell’allenatore Sergio Conceicao. Stesso discorso per il Monza di Alessandro Nesta, ultimo e già retrocesso. Ecco le probabili formazioni di Milan-Monza, in campo alle 20.45:

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Reijnders, Fofana, Jimenez; Pulisic, Leao; Camarda. All: Conceicao.

Monza (3-5-2): Pizzignacco; Pereira, Brorsson, Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Caprari, Keita Balde. All. Nesta. La partita tra Milan e Monza verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per gli abbonati a Sky con abbonamento a Zona Dazn, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)