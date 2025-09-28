18.4 C
Firenze
domenica 28 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milan-Napoli, niente rigore per azzurri: cosa è successo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Episodi in area del Milan, nel primo tempo del match contro il Napoli, ma nessun fischio. L’arbitro Chiffi al 20′ sorvola giustamente sulla caduta di Anguissa nell’area rossonera. Il centrocampista partenopeo viene innescato dall’errore di Saelemaekers, che perde palla, e va a terra dopo il confronto ravvicinato con Modric. Nessun fischio e nessun richiamo del Var. Situazione più movimentata al 37′. McTominay va giù dopo il contrasto con Tomori, intervenuto per ostacolare il centrocampista scozzese. L’arbitro Chiffi non fischia, il Var invita il direttore di gara ad effettuare un check al video. L’esame delle immagini conferma la decisione assunta in campo: Tomori non commette fallo, niente rigore. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18.4 ° C
18.8 °
16.3 °
65 %
3.6kmh
0 %
Dom
17 °
Lun
24 °
Mar
24 °
Mer
19 °
Gio
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (14)campionato (12)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Gaza (11)carabinieri (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati