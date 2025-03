Milan, niente Napoli per Loftus-Cheek: sarà operato per appendicite

(Adnkronos) – Problemi per il Milan verso il big match contro il Napoli di questa sera. Durante il ritiro dei rossoneri a Napoli, Ruben Loftus-Cheek ha avvertito forti dolori addominali che hanno portato a un ricovero per approfondimenti clinici. Gli esami hanno evidenziato un’appendicite acuta. Il centrocampista inglese sarà sottoposto già oggi a intervento chirurgico di rimozione dell’appendice. Negli ultimi giorni, Loftus-Cheek era stato provato dal tecnico Sergio Conceicao nella formazione titolare per la sfida di campionato contro il Napoli. La sua ultima partita dall’inizio risale allo scorso 23 novembre, contro la Juve —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)