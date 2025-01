Milan-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Nella 22esima giornata i rossoneri ospitano il Parma oggi, domenica 26 gennaio. I rossoneri vogliono riscattare il ko dell’ultimo turno contro la Juventus e dare continuità alla vittoria di Champions con il Girona, mentre i ducali cercano preziosi punti salvezza. La sfida tra Milan e Parma è in programma oggi, domenica 26 gennaio, alle ore 12.30. Ecco le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceicao

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. All. Pecchia Milan-Parma sarà visibile in esclusiva su Dazn, dunque scaricando l’app su una smart tv compatibile. La partita sarà visibile anche in streaming sul sito di Dazn e scaricando l’app su dispositivi mobili. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)