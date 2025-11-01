20.5 C
Milan-Roma in diretta tv e streaming gratis su Dazn

(Adnkronos) – Milan-Roma domani in diretta tv e streaming in chiaro su Dazn. Il big match della decima giornata della Serie A, in programma domenica 2 novembre alle 20.45, sarà la prima partita della stagione 2025/26 visibile gratuitamente e senza abbonamento solo su Dazn. La visione gratuita sarà disponibile per circa 2 milioni di utenti. 

 

Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno sintonizzarsi su Dazn per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio smartphone. 

Per registrarsi, bisogna andare sul sito Dazn.com, cliccare sull’immagine del match Milan – Roma in evidenza in home page e “Registrati Gratis”; successivamente, inserire l’e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. 

 

In avvicinamento al match, aprire l’app Dazn dalla tv, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire l’e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. 

Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile. 

