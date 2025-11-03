11.6 C
Firenze
lunedì 3 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milan-Roma, la frecciata di Ciccio Graziani: “Con me e Pruzzo finiva 4-1”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Se c’eravamo io e Pruzzo vincevamo 4 a 1”. Così Francesco “Ciccio” Graziani, commentando a La Domenica Sportiva il big match di San Siro tra Milan e Roma vinto 1-0 dai rossoneri. “Guardando la partita, purtroppo, non riempi l’area, non c’è nessuno che intuisce il tipo di cross, se deve andare avanti, se deve stare un po’ più indietro”, ha detto l’ex attaccante della Roma e della Nazionale criticando la sterilità del reparto offensivo giallorosso. 

 

 

Per Graziani “la Roma purtroppo manca in questo, non ha due riferimenti davanti, o perlomeno anche uno, che sappia approfittare anche di tutti questi palloni che la squadra mette in mezzo” . 

  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nebbia
11.6 ° C
13.4 °
10.8 °
96 %
1kmh
40 %
Lun
19 °
Mar
19 °
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1484)ultimora (1334)sport (65)demografica (25)vid (19)tec (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati