Milan ‘salvato’ da Modric, 1-0 al Bologna

(Adnkronos) – Il Milan supera il Bologna 1-0 a San Siro e guadagna il quinto posto in classifica scavalcando la Roma a pari punti ma con una miglior differenza reti: e il merito è dell'”anziano” del gruppo di Allegri, Luka Modric, autore di una cannonata al quarto d’ora della ripresa dopo essere stato il regista delle migliori azioni rossonere.  Sblocca momentaneamente il Bologna prima del quarto d’ora con Cambiaghi ma è fuorigioco e il gol viene annullato. Al 24′ il Milan sfiora il vantaggio con Estupinan che riesce solo a prendere un palo. I duelli sono continui e proseguono anche nel minuto di recupero. Ed è il vecchio leone Luka Modric a sbloccare uno stallo sì dinamico ma comunque stallo all’ora di partita, lanciato da un assist all’indietro di Saelemaekers entrato in area: un piattone destro da fuori area porta in vantaggio il Milan. Le statistiche lo incoronano come il più anziano (40 anni compiuti) centrocampista a segnare in Serie A, superando Nils Liedholm che segnò sempre con i rossoneri a metà dei suoi 38 anni nel ’61 contro l’Inter.  Al 68′ è Ricci a provare il raddoppio ma è palo, così come è palo il tiro di Gimenez all’82’. All’86’ Freuler atterra Nkunku in area, un consulto al Var nega il rigore del possibile raddoppio al Milan: Allegri perde le staffe e se la prende col quarto uomo, espulso. Sette i minuti di recupero.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

