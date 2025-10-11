24.9 C
Firenze
sabato 11 Ottobre 2025
Milan, sospiro di sollievo per Pulisic: in campo dopo infortunio alla caviglia

(Adnkronos) – Sospiro di sollievo per il Milan. I rossoneri si prepano a riabbracciare Christian Pulisic, fermatosi per infortunio durante il ritiro della Nazionale statunitense. L’esterno rossonero non si era allenato alla vigilia dell’amichevole contro l’Ecuador, terminata 1-1, che ha visto invece fermarsi Estupinan. Pulisic, ha rivelato il ct Mauricio Pochettino, ha sofferto per il riacutizzarsi di un problema alla caviglia, che si era gonfiata durante l’ultimo allenamento. 

Il problema però sembra rientrato, con l’attaccante del Milan che è entrato al 73′ e preso parte quindi al match. Dovrebbe dunque essere a disposizione per la ripresa del campionato, quando i rossoneri di Allegri affronteranno nella settima giornata di Serie A, la Fiorentina a San Siro. 

 

