28.3 C
Firenze
giovedì 21 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milan, vicino Boniface: i rossoneri hanno scelto il colpo in attacco

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Milan è sempre più vicino a Victor Boniface. Dopo settimane di studio, i rossoneri hanno scelto il profilo su cui concentrare gli sforzi negli ultimi giorni di calciomercato. L’attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen dovrebbe arrivare a Milano con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto (fissato intorno ai 30 milioni di euro). Non sarà dunque Rasmus Hojlund il nuovo centravanti del Diavolo, e nemmeno Dusan Vlahovic, già allenato dal tecnico Massimiliano Allegri alla Juventus.  Nelle ultime settimane, i rossoneri avevano sondato più piste per completare il reparto offensivo. Con Hojlund non convinto di lasciare il Manchester United per la destinazione Milan e l’affare Vlahovic complicato per le richieste sull’ingaggio, ecco la virata su Boniface. Ma chi è l’attaccante vicino a vestire la maglia del Diavolo? Nato in Nigeria nel 2000, Boniface è un centravanti forte dal punto di vista fisico (è alto un metro e 90), ma non solo. Classico numero 9, in campo è un giocatore anche molto tecnico e bravo negli spazi. Nel 2024 era stato uno dei protagonisti della Bundesliga vinta dal Bayer Leverkusen. Con il club tedesco ha realizzato 32 gol e 12 assist in 61 partite (8 le reti in 19 partite dell’ultima Bundes, a causa di un infortunio alla coscia che ha compromesso la sua stagione). La curiosità? Boniface indossa (anche in nazionale) il numero 22, in ricordo della madre scomparsa il 22 agosto 2019. Un numero in questo momento libero al Milan e in passato indossato da una leggenda come Kakà.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.3 ° C
29.1 °
26.7 °
53 %
5.1kmh
40 %
Gio
27 °
Ven
25 °
Sab
30 °
Dom
30 °
Lun
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (21)incendio (15)Eugenio Giani (15)carabinieri (14)Gaza (10)Pisa Sporting Club (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati