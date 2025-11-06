16.1 C
Firenze
giovedì 6 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano, 12enne investito da furgone: è gravissimo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un bambino di circa 12 anni è stato investito da un furgone questo pomeriggio, intorno alle 17.30, a Milano, all’angolo tra via Verro e via Antonini, nel quartiere Vigentino. La vittima era incosciente al momento dell’arrivo del 118, che lo ha trasportato in codice rosso in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul luogo dell’incidente sono presenti i genitori e la polizia locale di Milano. 

La polizia locale sta cercando di capire se il ragazzino abbia attraversato sulle strisce, intanto il conducente sarà sentito e sottoposto ai controlli di prassi nel caso di incidente stradale.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16.1 ° C
16.8 °
14.6 °
58 %
1.5kmh
0 %
Gio
15 °
Ven
17 °
Sab
14 °
Dom
14 °
Lun
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1563)ultimora (1455)sport (66)demografica (42)Serie A (13)Regione Toscana (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati