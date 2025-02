Milano, 19enne accoltellato conosceva uno degli aggressori

(Adnkronos) – Il ragazzo di 19 anni, accoltellato ieri in via Pasolini a Milano, a pochi passi da un centro commerciale, probabilmente conosceva già uno degli aggressori. A quanto si apprende, il giovane – colpito alla testa, alla schiena e a una mano – sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone, cinque uomini di origine nordafricana. Il giovane, trasportato ieri in codice rosso in ospedale, è stato dimesso oggi con 20 giorni di prognosi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)