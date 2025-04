Milano, 21enne accoltellato ad Abbiategrasso: è in pericolo di vita

(Adnkronos) –

Un ragazzo di 21 anni, di origine egiziana, è stato trovato gravemente ferito nella tarda serata di ieri sotto il porticato di un complesso di case popolari ad Abbiategrasso a Milano. Il giovane aveva una profonda ferita da arma da taglio al torace. Secondo quanto si apprende, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano, dove è attualmente ricoverato in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Al momento non risultano testimoni oculari e l’area non è coperta da telecamere di videosorveglianza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)