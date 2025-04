Milano, 21enne ucciso ad Abbiategrasso: quattro ragazzi fermati

(Adnkronos) –

Quattro ragazzi italiani tra i 18 e i 27 anni sono stati fermati questa notte dai carabinieri per l'omicidio di Mohamed Elsayed Elsharkawy, il 21enne accoltellato nella notte tra venerdì e sabato ad Abbiategrasso, nel Milanese, e morto in ospedale la mattina successiva all'ospedale di Legnano. Il 21enne, di origine egiziana, è morto dopo essere stato trovato gravemente ferito sotto il porticato di un complesso di case popolari. Aveva riportato una profonda ferita da arma da taglio al torace ed è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato d'urgenza all'ospedale di Legnano in codice rosso, dove è deceduto poco dopo il ricovero.