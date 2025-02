Milano, a Design Week Iqos e la piazza italiana secondo Seletti

(Adnkronos) – E’ ispirato al concetto tutto italiano di ‘piazza’ il nuovo progetto che Iqos porta alla Milano Design Week con la firma di Seletti. ‘Curious X: Sensorium Piazza’ è il nome dell’installazione in programma all’Opificio 31, all’interno di Tortona Rocks dal 7 al 13 aprile 2025, e che vuole essere un’audace reimmaginazione della tradizionale piazza italiana, un luogo multisensoriale dove le persone si incontrano, conversano e si connettono. L’installazione farà da ponte dal mondo fisico a una dimensione digitale inaspettata dove arte e tecnologia si intrecciano per creare interazioni significative e straordinarie. Il progetto segna anche il debutto della nuova campagna esperienziale Iqos Curious X, pensata per sfidare lo status quo e progettata per offrire esperienze stimolanti alla crescente comunità di consumatori adulti del brand. La curiosità, motore di creatività e innovazione, è al centro del percorso vissuto dagli oltre 32 milioni di utilizzatori di Iqos a livello globale. La curiosità è al centro della ricerca di Iqos per innovare continuamente, e questo sarà portato alla vita attraverso una collaborazione di un anno con Seletti, brand iconico nel panorama del design italiano. La Piazza diventa un invito alla curiosità ed è influenzata dall’approccio di Seletti, tra estetica classica e contemporanea, e dalla propensione di Iqos verso l’innovazione. Attraverso un’installazione multipiattaforma, che include tecnologie dinamiche e una tela digitale in continua evoluzione modellata da interazioni reali, la Piazza si trasformerà dal giorno alla notte in un archivio di connessioni umane-rielaborazione delle memorie, voci e figure di chi passa attraverso la mostra. Rendendo omaggio ai contrasti audaci e alle reinterpretazioni pop tipiche dell’opera di Seletti, sperimentando al contempo codici innovativi, Sensorium Piazza trasforma il pubblico da spettatore a protagonista. ‘Curious X: Sensorium Piazza’ sarà in scena all’Opificio 31, all’interno di Tortona Rocks, dal 7 al 13 aprile 2025, dalle 9 alle 18. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)