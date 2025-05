Milano, abusi sessuali su quattro pazienti: arrestato medico

(Adnkronos) –

Avrebbe abusato di quattro sue pazienti, durante le visite mediche specialistiche in una struttura sanitaria a Pozzuolo Martesana, nel Milanese: per questo un medico è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. L’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip di Milano, è stata eseguita ieri dai carabinieri del comando provinciale. L’indagine, coordinata dalla procura milanese, è partita nel 2024 dalla denuncia di una delle vittime. I carabinieri del nucleo investigativo di Milano, attraverso intercettazioni, perquisizioni, analisi forensi e altri accertamenti, sono riusciti a identificare altre tre vittime. Le investigazioni, iniziate nel 2024 e condotte attraverso attività tecniche di intercettazione, perquisizioni, analisi forensi e altri accertamenti, hanno permesso di identificare ulteriori tre vittime, ma non escludono che possano essercene altre. “In considerazione dell’elevata utenza della struttura” in cui il medico opera privatamente “è auspicabile – è l’appello diffuso in un comunicato stampa dai carabinieri del comando provinciale – che eventuali altre persone che avessero subito abusi analoghi si rendano disponibili a denunciarli, con le più assolute garanzie di riservatezza garantite dalla legge”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)