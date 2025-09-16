26.5 C
Firenze
martedì 16 Settembre 2025
Milano, abusi su allieve minorenni: arrestato istruttore di equitazione

REDAZIONE
(Adnkronos) – Istruttore di equitazione arrestato a Milano con l’accusa di violenza sessuale sulle allieve minorenni. La polizia di Stato, coordinata dalla procura di Milano – V Dipartimento, ha eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere.  L’attività di indagine, condotta dagli agenti della squadra mobile della questura di Milano, ha preso il via a seguito della denuncia presentata dai genitori di una delle allieve. Le successive indagini, svolte dai poliziotti della quarta sezione della squadra mobile, hanno evidenziato come l’uomo, approfittando del proprio ruolo di insegnante, e con abuso di autorità, nel contesto sportivo compisse molestie sessuali in danno di alcune allieve minorenni.  In particolare, le audizioni protette di alcune ragazze iscritte al centro hanno permesso di individuare ulteriori vittime di abusi commessi sempre dall’uomo all’interno del maneggio.  L’uomo è stato rintracciato all’interno del maneggio in provincia di Milano e trasferito al carcere di San Vittore. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

