6.8 C
Firenze
martedì 20 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano, abusi su alunne: pm chiede condanna a 10 anni e 4 mesi per un maestro

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Dieci anni e quattro mesi di carcere. E’ la richiesta che il pubblico ministero di Milano Alessia Menegazzo ha formulato nei confronti di un insegnante accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di sette alunne di circa dieci anni.  

Il docente, 45 anni, sorpreso dalle telecamere e microspie posizionate quando erano nati i sospetti dei genitori poi trasmessi al dirigente scolastico, era stato arrestato il 10 febbraio del 2025. La sentenza del giudice per l’udienza preliminare Domenico Santoro è attesa per il prossimo 5 febbraio.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
6.8 ° C
10.1 °
6.6 °
32 %
5.2kmh
100 %
Mar
7 °
Mer
10 °
Gio
10 °
Ven
8 °
Sab
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1236)ultimora (1100)Eurofocus (55)demografica (43)sport (38)vigili del fuoco (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati