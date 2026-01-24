10.9 C
Milano, accoltella coetanei in metropolitana: 15enne arrestato

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Dopo una lite in metro, ha estratto una roncola e ha aggredito due minorenni, colpendoli alle gambe. Per questo un 15enne italiano è stato arrestato nella tarda serata di ieri dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Milano per lesioni personali aggravate. I militari sono intervenuti in piazza Bottini, sul mezzanino della fermata Lambrate della linea verde e, dopo i primi accertamenti, sono riusciti a rintracciare il 15enne. Il ragazzino, subito dopo l’aggressione, si era spogliato del giubbotto e lo aveva riposto nello zaino, per poi fuggire a bordo di un autobus. Sul mezzo pubblico ha estratto dalla felpa la roncola con lama da 21 centimetri e ha minacciato un’altra persona. Rintracciato dai carabinieri sul bus, è stato bloccato e arrestato. L’arma, che aveva nascosto nel mezzo pubblico, è stata ritrovata e sequestrata.  

 

I due minorenni feriti sono stati portati codice verde al Fatebenefratelli e in codice giallo alla Multimedica di Sesto San Giovanni, e hanno riportato lesioni con prognosi superiori ai 45 giorni.  

 

Da quanto è stato ricostruito dai carabinieri, l’aggressione sarebbe originata da una discussione, scoppiata tra il 15enne e le vittime alla fermata di Cadorna e proseguita fino a Lambrate, dove è sfociata nell’accoltellamento alle gambe. L’arrestato è stato affidato alla madre e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

